Diese acht bis zehn Jahre alten Bäume konnten sich mit ihren längeren Wurzeln in der Tiefe genügend Nährstoffe ziehen. Auch, weil das Grundwasser gestiegen sei, meint Haberland – wenngleich auch bei manchen dieser Bäume die Optik gelitten habe. "Hier und da hat man das Gefühl, dass die Nadelfülle nicht ganz so prächtig ist, wie sie durchaus sein könnte. Das liegt natürlich daran, dass das Wasser fehlt und die Bäume die im Boden verfügbaren Nährstoffe nicht im vollen Maße aufnehmen können."

Weihnachtsbaumzüchter Haberland ist ganz zufrieden mit seiner "Ernte" trotz Trockenheit im Sommer. Bildrechte: MDR/Thomas Matsche

Aber im Großen und Ganzen ist Haberland ganz zufrieden. Das liege auch daran, dass er die Verkaufsbäume in diesem Jahr immer wieder ordentlich gießen ließ.



Um für künftige heiße Sommer gerüstet zu sein, will der Weihnachtsbaumzüchter in weitere Bewässerungsanlagen investieren. Aber auch Bäume enger beieinander bzw. jüngere Bäume in den Schatten der älteren Bäume pflanzen.