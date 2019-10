Komplizierte Frage, finden die Leute in der Leipziger Fußgängerzone. Von Ahnungslosigkeit bis hin zu klaren Vorstellungen, gehen die Meinungen weit auseinander. Es fallen auch Namen von sehr bekannten Autoren und Autorinnen.

Doch sollte sich der Literaturnobelpreis an der Popularität der Autoren und Autorinnen orientieren? Auch hier sind sich die Leipziger relativ einig. Viele denken, das Argument, dass diese junge Leute zum Lesen bringen und schöne Kindheitserinnerungen schaffen, sei wichtig bei der Beurteilung, wer den Literaturnobelpreis verdient hätte. Für andere ist diese Einschätzung sehr subjektiv und sie sagen, der Preis solle sich nicht an Bestsellerlisten orientieren.

Harry-Potter-Autorin Rowling hätte den Nobelpreis verdient, meinen viele - doch die Fachwelt nimmt davon Abstand. Bildrechte: dpa

Auch der bekannte Dresdner Autor Uwe Tellkamp - zuletzt mit seinen neurechten Äußerungen eher umstritten - outete sich vor Jahren als Harry-Potter-Fan. Seiner Meinung nach wäre der Nobelpreis bei J. K. Rowling gut aufgehoben.



Doch damit steht er als Mann vom Fach ziemlich alleine da. Die meisten Autoren oder Philologen würden die Auszeichnung eher einer ernsten Schriftstellerin oder Schriftsteller geben.



Das sagt auch der Leipziger Autor Clemens Meyer. Für ihn sei die literarische Qualität wichtig und die Nominierung auf Popularität auszurichten, würde ein falsches Signal senden, sagt er. "Denn die ganzen Medien, die ganze Filmlandschaft ist ja auf Popularität ausgerichtet. Quote, Quote, Quote."