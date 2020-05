Melinda Gates, die mit ihrem Mann Bill die größte Privatstiftung der Welt verwaltet, hatte angemahnt, dass es bei einem Impfstoff nicht um den "Wettbewerb des höchsten Bieters" gehen könne und arme Länder am Ende leer ausgingen. Hesterkamp geht davon aus, dass Forscher, die Geld aus dem 7,5-Millarden-Topf bekommen, mit einem Impfstoff nicht machen dürfen, was sie wollen – zum Beispiel zu horrenden Preisen verkaufen. Wer öffentliche Fördergelder annehme, beuge sich auch der öffentlichen Hand und damit einhergehenden Vorgaben.

Das Geld soll in drei Bereiche fließen: Impfstoffe, Medikamente und Tests. Des Weiteren soll explizit auf die spätere Verteilung der Impfung in aller Welt geachtet werden, sagt der Sprecher der Pharmaunternehmer, Rolf Hömke. "Für Impfstoffe soll das Geld an Gavi und Cepi gehen. Cepi ist eine Organisation, die dafür da ist, die Entwicklung von Impfstoffen zu fördern. Gavi kümmert sich um Impfstoffverteilung in der Welt."