Um die 14 Grad Celsius und Sonnenschein – so sieht es zurzeit an vielen Orten Mitteldeutschlands aus. Der Grund: Die Wetterlage ist ziemlich eingefahren. Westlich von uns ist ein Tief, östlich von uns ein Hoch und wir liegen genau dazwischen. Hinzu kommt Luft aus den Subtropen. Das Ergebnis: Frühlingsgefühle im Januar.

Die Temperaturen am 15. Januar 2020. Bildrechte: MDR

Ungewöhnlich ist das nicht, meint Diplom-Meteorologin Michaela Koschak. "Das passiert im Januar immer mal wieder. Rekorde brachen zum Beispiel im Jahr 2007. Da gab es am 18. und auch am 20. Januar sehr hohe Temperaturen – sogar 14,5 Grad Celsius in Leipzig." Dort waren am Mittwoch dieses Jahr nur 13 Grad Celsius drin.



Ganz so mild war es aber nicht überall in Mitteldeutschland. Richtung Oberlausitz, wo der böhmische kalte Wind weht, sind Werte um den Nullpunkt aktuell. Doch auch dort war es vor einigen Jahren eher noch kälter.