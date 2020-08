Mockrehna im Landkreis Nordsachsen als heißester Ort in Sachsen schaffte es auf 35,9 Grad. In Leipzig-Holzhausen wurden 35,6 Grad gemessen, in Aue im Erzgebirge 34,2 Grad. Dem DWD zufolge war es vielerorts in Sachsen an einem 8. August noch nie so warm wie in diesem Jahr.