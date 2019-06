32,2 Grad Celsius – so heiß wurde es am Sonntag im sachsen-anhaltischen Seehausen in der Altmark. Das ist der höchste Wert, der an diesem Tag und bisher in diesem Jahr in Mitteldeutschland gemessen wurde. Und auch im restlichen Mitteldeutschland, verzeichnete der MDR-Wetterdienst Rekordwerte.