Mit Temperaturen bis 32 Grad Celsius in Mitteldeutschland ist der Sonntag der bislang heißeste Tag des Jahres. In Mitteldeutschland werden nach Angaben von MDR-Meteorologe Thomas Globig am Sonntagnachmittag die höchsten Werte im Leipziger Land, in der Altmark und im Weimarer Land erwartet.