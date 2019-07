Nach nur einem Monat muss Deutschland mit der nächsten Hitzewelle fertig werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in den kommenden Tagen extreme Hitze von bis zu 38 Grad Celsius. Bereits am Dienstag dürften erste Saharawinde Mitteldeutschland erreichen und hier für heißes Wetter sorgen. Für Dienstag bis Donnerstag werden zwischen 32 und 38 Grad erwartet. Selbst in den höheren Lagen wie dem Harz soll das Thermometer bis auf 35 Grad Celsius steigen, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst.