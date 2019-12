Hinter Mitteldeutschland liegt ein trockenes und sonniges Jahr. Das ergab die erste Auswertung der Daten des Deutschen Wetterdienstes für das Jahr 2019.

Über noch mehr Sonne konnten sich die Sachsen freuen. Nirgendwo schien so viel die Sonne, wie im Freistaat. Mit fast 1905 Sonnenstunden war Sachsen das sonnenreichste Bundesland. Gleichzeitig kann Sachsen auch die tiefste Temperatur des Jahres vermelden: Am 21. Januar wurden in Deutschendorf/Brüderwiese im Erzgebirge -18,6 Grad Celsius gemessen. Im Jahresdurchschnitt war es in Sachsen dagegen mit 10,4 Grad Celsius auch recht warm. Außerdem regnete es zu wenig. Mit 595 Litern pro Quardatmeter lag auch Sachsen unter dem Soll.

Wärmstes Jahrzehnt – drittwärmstes Jahr

Damit geht ein besonders warmes Jahrzehnt zuende. Das Jahr 2019 war das drittwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Wärmer seien nur 2018 und 2014 gewesen. Laut DWD lag der Temperaturdurchschnitt bei 10,2 Grad Celsius und damit zwei Grad über dem Wert der Referenzperiode 1961 bis 1990.

In elf Monaten hätten die Temperaturen über dem Mittel gelegen. Lediglich der Mai sei zu kühl gewesen. Während der extremen Hitze im Juli sei der neue deutsche Temperatur-Rekord von 42,6 Grad gemessen worden.