Der Wetterdienst gab zugleich bekannt, dass Sachsen-Anhalt das niederschlagsärmste Bundesland im Oktober gewesen ist. Dort seien 55 Liter auf den Quadratmeter gefallen - so wenig wie in keinem anderen Bundesland.



Nach Angaben von MDR-Wetterexpertin Koschak fiel der Oktober dennoch überdurchschnittlich nass aus – verglichen zu den vergangenen Jahren. Für die Böden sei es nach dem sehr trockenen Sommer ein guter Monat gewesen, auch weil der Niederschlag in tiefere Schichten habe eindringen können. Im Durchschnitt fallen im Oktober in Magdeburg lediglich nur 35 Liter pro Quadratmeter, in Leipzig gut 31 Liter pro Quadratmeter.