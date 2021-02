Temperaturen bis zu 20 Grad, Sonnenstrahlen und ein wolkenloser hellblauer Himmel: So sah das Wochenende in Mitteldeutschland aus. Am wärmsten war es in Sachsen im Erzgebirgskreis in Aue und Lößnitz, in Sachsen-Anhalt in Quedlinburg und in Thüringen in Weimar, Jena und Apolda. In diesen Orten kletterten die Temperaturen nach Angaben von MDR-Meteorologe Thomas Globig auf 20 Grad.