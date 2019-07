MDR-Wettertag "Haustür-Wetter" mit Jörg Kachelmann

Mit mehr als 25 Wetterberichten und -Interviews ist der heutige MDR-Wettertag für Jörg Kachelmann zu einem Marathon geworden, den es so noch nicht gegeben hat. Zum Start in die mitteldeutschen Sommerferien kehrte der 60-Jährige noch einmal als Wettermoderator zurück. Am Mittwoch war er ab dem frühen Morgen im Radio bis zum Abendprogramm im MDR-Fernsehen zu sehen.