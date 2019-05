Wie die Zeitung "Financial Times" und das Blog "TechCrunch" berichteten, erfuhr der zum Facebook-Konzern gehörende Messenger Anfang Mai von dem Sicherheitsproblem. WhatsApp habe die Lücke danach innerhalb weniger Tage geschlossen. Wie aus einem in der Nacht zu Dienstag veröffentlichten technischen Hinweis hervorgeht, waren sowohl Smartphones mit dem Android-System von Google als auch Apples iPhones, Telefone mit Microsofts Windows Phone und Samsung-Geräte mit dem Betriebssystem Tizen betroffen.

WhatsApp geht davon aus, dass lediglich einige ausgewählte Nutzer Ziel der Angriffe waren. Wie die "Financial Times" unter Berufung auf Forscher des Citizen Lab an der Universität von Toronto berichtete, soll unter anderem ein Menschenrechtsanwalt in Großbritannien am Wochenende Ziel einer versuchten Cyber-Attacke geworden sein. Der Angriff sei durch die von WhatsApp unternommenen Gegenmaßnahmen jedoch gescheitert.