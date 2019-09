Die Behandlungsfehler lassen sich aber nicht so einfach unterteilen. Die WHO-Verantwortliche Neelam Dhingra-Kumar sagte, es sei ein globales Problem. Grund für viele Fehler sei oft eine strenge Hierarchie in Krankenhäusern. Dort traue sich oft das Juniorpersonal nicht, etwas zu sagen. Oder Angestellte verschwiegen Fehler aus Angst vor Konsequenzen. Fehler müssten aber benannt werden, so Dhingra-Kumar. Fehler machen sei menschlich. Aber von Fehlern nicht zu lernen, sei inakzeptabel.

Auch hohe finanzielle Belastung

Neben der hohen Zahl an Opfern, die entweder sterben oder teilweise schwere oder dauerhafte Schädigungen davontragen, schlagen aber auch die finanziellen Folgen der Behandlungsfehler zu Buche, so die WHO. Mehr Sicherheit bedeute auch mehr gespartes Geld. So hätten allein die USA in staatlichen Krankenhäusern durch bessere Sicherheitsmaßnahmen innerhalb von fünf Jahren gut 25 Milliarden Euro einsparen können.