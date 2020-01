Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft einen internationalen Gesundheitsnotstand aus, wenn ein "außergewöhnliches Ereignis" im Bereich der öffentlichen Gesundheit von globaler Bedeutung vorliegt. Das heißt, wenn der Ausbruch einer Krankheit mehr als ein Land betrifft und ein international koordiniertes Handeln notwendig ist.

Bein einem Gesundheitsnotstand wird ein Notfallausschuss aus internationale Experten und Vertretern der betroffenen Staaten gebildet. Diese beraten über das weitere Vorgehen. Zudem müssen Informationen wie Laborergebnisse, Ursache und Art des Risikos und die Zahl der Krankheits- und Todesfälle an die WHO gemeldet werden. In Deutschland ist dafür das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zuständig.