Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) setzt im Kampf gegen Antibiotikaresistenz auf eine neue Klassifizierung von Antibiotika-Präparaten. Die vorhandenen Antibiotika werden demnach in drei Kategorien eingeteilt:

In vielen Ländern werden laut WHO mehr als die Hälfte der Antibiotika falsch eingesetzt. So bekämen Patienten Antibiotika bei Virusinfektionen, obwohl sie nur bakterielle Infektionen bekämpfen oder sie bekämen ein Breitband-Antibiotikum, wenn ein zielgerichteteres Medikament besser wäre. Durch den reduzierten Einsatz soll das Risiko der Entwicklung von Resistenzen verringert werden.