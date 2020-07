Der WHO-Chef warnte zugleich vor einem Beschleunigen der Pandemie. In den vergangenen sechs Wochen hätten sich die gemeldeten Infektionen verdoppelt.



Die WHO hatte wegen des Corona-Ausbruchs vor fast sechs Monaten, am 30. Januar, eine "Notlage von internationaler Tragweite" erklärt. An dem Tag gab es außerhalb Chinas weniger als 100 nachgewiesene Infektionen und keinen Todesfall. Inzwischen sind weltweit mehr als 16 Millionen Menschen infiziert.