Wie viele Posts genau gelöscht wurden, kann das Unternehmen nicht sagen. Es sei schwierig, Falschmeldungen zu quantifizieren, sagt Tezcan. "Manche betrachten Kommentare als Falschmeldungen, andere gefälschte Nachrichtenbeiträge. Viele Inhalte bewegen sich zudem in einer Grauzone, was eine Quantifizierung erschwert." Zudem entwickle sich die Situation in einer täglichen Pandemie neu. "Eine Meldung, die beim Posten noch als falsch eingestuft wurde, kann sich einige Stunden doch als wahr herausstellen."