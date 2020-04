Reinhard Koettnitz war jahrelang Leiter des Tiefbauamts in Dresden und er denkt, dass die vom MDR-AKTUELL-Hörer so empfundenen unterschiedlich langen Gelb-Phasen an Regelungen aus DDR-Zeiten liegen könnten.

Die Gelb-Grün-Regel ist heute also längst passé und die Ampelschaltung an dieser Stelle somit deutlich kürzer. Warum es überhaupt eine Gelbphase an Ampeln braucht, erklärt Martin Schmotz, Verkehrswissenschaftler an der TU Dresden: "Wenn sie unmittelbar von Grün auf Rot wechseln würde, hätten Sie das Problem, wenn sie relativ nah am Knotenpunkt sind und so mit 50 km/h fahren, dass sie gegebenenfalls nicht mehr anhalten können. Dann müssten Sie über Rot fahren. Genau deswegen gibt es Gelb, um dieses Dilemma auszuräumen. Im Endeffekt, dass man sagt, es wird Situationen geben, wo ich praktisch über Gelb fahren muss."