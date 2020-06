Drogenkonsum Synthetische Drogen: Mischkonsum kann tödlich enden

Hauptinhalt

Der Fall sorgte für Schrecken und der Schock steckt vielen Eltern noch in den Knochen: Am Wochenende sind in Augsburg zwei Jugendliche tot aufgefunden worden. Der Obduktionsbericht zeigt: Die beiden 15- und 16-Jährigen hatten Amphetamine genommen. Also synthetische Drogen, von denen vor allem Ecstasy oder Crystal Meth bekannt sind. Die "BILD" berichtet, im Fall von Augsburg könnte das sogenannte MDA konsumiert worden sein. Doch was genau steckt dahinter?