Hütter erklärt den Inhalt des Fläschchens genauer: "Da drin befindet sich die aufgelöste Eimembran. Die habe ich in einer chemischen Lösung aufgelöst und man kann sie eben wie bei Glasreiniger sag ich mal einfach aufsprühen aufs Gemüse oder auf Obst. Und wenn es getrocknet ist, hat es so eine Art natürliches Membran um das Gemüse gebildet und es verpackt quasi."

Die Ausstellung möchte in erster Linie Verständnis zum Biokunststoff schaffen. Franziska Müller-Reissmann hat die Ausstellung 2015 an der Züricher Hochschule für Künste in der Schweiz mitkonzipiert. In Halle wird sie nun erstmals in Deutschland gezeigt.