Inzwischen wurde auch bekannt, das Wilke-Wurstwaren in allen Bundesländern verkauft wurden. Nach Angaben des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit ist auch das zunächst nicht genannte Mecklenburg-Vorpommern betroffen. Produkte der Firma wurden weltweit zurückgerufen. Die Behörden warnten vor Wurstwaren mit der Kennzeichnung "DE EV 203 EG". Die Produkte seien auch in Kantinen verwendet und in loser Form an Frischetheken verkauft worden.