Der wegen keimbelasteter Wurst in die Schlagzeilen geratene hessische Fleischproduzent Wilke Wurstwaren hat auch den Möbelkonzern Ikea mit Produkten beliefert. Wie eine Ikea-Sprecherin am Montag mitteilte, hat Ikea Deutschland über einen Großhändler Wurst-Aufschnitt für Kunden- und Mitarbeiterrestaurants von Wilke erhalten. Sie bestätigte damit entsprechende Angaben der Verbraucherorganisation Foodwatch .

Produkte von Wilke Wurstwaren aus dem nordhessischen Twistetal waren in der vergangenen Woche mit zwei Todesfällen in Südhessen und 37 weiteren Krankheitsfällen in Verbindung gebracht worden. Mehrfach wurden Listerien-Keime in Wilke-Produkten nachgewiesen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.