Logo des Fleisch- und Wurstwarenherstellers Wilke in Hessen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Zusammenhang mit dem Lebensmittelskandal um den Wurst-Hersteller Wilke haben hessische Behörden 1,6 Tonnen Grillfackeln und Fleischspieße sichergestellt. Vom Verbraucherschutzministerium in Wiesbaden hieß es, die Ware müsse vernichtet werden, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass sie von Wilke stammt. Auslöser ist eine anonyme Anzeige, die auf den bislang nicht bekannten Vertrieb der Grillfackeln im hessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg aufmerksam gemacht hatte. Laut Hinweisgeber soll die Ware ausschließlich aus Produkten der Firma Wilke hergestellt und auf Großveranstaltungen wie Konzerten und im Kirmesgeschäft verkauft worden sein.

Von den hessischen Behörden hieß es dagegen, dass die Firma, bei der die Ware gefunden wurde, zwar habe nachweisen können, dass sie seit Oktober Fleisch von anderen Betrieben bezieht. Es sei jedoch nicht absolut sicher, dass keine Wilke-Wurst mehr in den Beständen war. Der Fund wurde der Kriminalpolizei gemeldet.



Die Behörden hatten Anfang Oktober den nordhessischen Wursthersteller Wilke geschlossen, nachdem in dessen Produkten wiederholt Listerien-Keime nachgewiesen worden waren. Diese können bei einem geschwächten Immunsystem lebensgefährlich sein. Drei Todes- und 37 Krankheitsfälle werden mit Wilke-Produkten in Verbindung gebracht.