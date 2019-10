Dagegen fehlt weiter eine Kundenliste des nordhessischen Herstellers. Bisher sei keine solche Liste des Wurstherstellers herausgegeben worden, sagte der Geschäftsführer der Verbraucherorganisation Foodwatch, Martin Rücker, am Dienstag. Mittlerweile hat Foodwatch Eil-Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen den Landkreis Waldeck-Frankenberg beim Verwaltungsgericht Kassel eingereicht. Die Verbraucherschützer wollen die Behörden zur Herausgabe einer Liste mit Abnehmern der wegen der möglichen Keimbelastung zurückgerufenen Wilke-Produkte zwingen. "Aus unserer Sicht offen ist zudem, ob Wilke auch an die Lebensmittelindustrie zur Weiterverarbeitung geliefert hat“, sagte Rücker.

Betroffene Marken und Handelsnamen Haus am Eichfeld Metro Chef Service Bund "Servisa" CASA Pickosta Sander Gourmet Rohloff Manufaktur Schnittpunkt Korbach ARO Findt Domino Wilke

Auf seiner Internetseite schrieb das Ministerium am Montag, dass Wilke zwar am 2. Oktober eine Kundenliste vorgelegt habe. Die Liste enthalte aber nur direkte Kunden der Firma, bei denen es sich überwiegend um Wiederverkäufer handele. Einzelhandelsverkaufsstellen seinen dagegen nicht aufgelistet.

Waren von Wilke werden mit zwei Todesfällen in Südhessen und 37 weiteren Krankheitsfällen in Verbindung gebracht. Immer wieder wurden Listerien-Keime in Wilke-Produkten nachgewiesen. Die Keime können für Menschen mit geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sei.