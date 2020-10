Die privaten Waldbesitzer sind allerdings unterschiedlicher Meinung. Der Geschäftsführer des Waldbesitzerverbands Thüringen, Wolfgang Heyn, sagte MDR AKTUELL, seine Mitglieder seien zerstritten. Es gebe viele Gegner von Windkraft im Wald, aber auch einige, die auf ihren Waldflächen gerne Windräder hätten. Ein striktes Verbot, wie es die CDU fordert, lehnt der Verband ab – das sei ein zu starker Eingriff in das Eigentumsrecht. Auch im grün geführten Umweltministerium vertritt man die Haltung: Es muss zumindest die Option geben, Windräder in bestimmten Waldgebieten aufzustellen.

Staatssekretär Olaf Möller verweist ebenfalls auf Gemeinden und private Waldbesitzer: "Wenn Sie sich vorstellen, dass eine Gemeinde das gerne hätte, weil sie Gewerbesteuereinnahmen haben möchte und da Waldbesitzer sind, die das auch gerne wollen, warum sollte man das denen verbieten? Waldbesitzer, die das in ihrem Wald nicht wollen, müssen das ja nicht tun. Niemand kann Waldbesitzer zwingen, in seinem Wald Windenergieanlagen zu bauen. Selbst wenn das Planungsrecht das vorsieht: Wenn der Waldbesitzer das nicht will, passiert da nichts."