Dieser Winter war in Europa bei Weitem der wärmste seit dem Beginn der Aufzeichnungen. Das teilte der europäische Klimawandeldienst Copernicus C3C in London mit. Demnach lag die Temperatur zwischen Dezember und Februar 3,4 Grad Celsius über der durchschnittlich gemessenen Temperatur aus der jüngsten Referenzperiode der Jahre 1981 bis 2010. Bislang war der wärmste gemessene Winter Dezember 2015 bis Februar 2016. Doch war dieser Winter jetzt noch einmal durchschnittlich 1,4 Grad wärmer. Höher als gewöhnlich fielen die Temperaturen besonders im Norden und Osten Europas aus. Dasselbe gilt für Sibirien und Zentralasien.

Auf Deutschland bezogen meldete dieser Tage der Deutsche Wetterdienst (DWD), dass der jetzt zu Ende gegangene meteorologische Winter der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Land gewesen sei. Vielerorts habe das für einen "Totalausfall" des Winters gesorgt. Mit 4,1 Grad Celsius lag der Temperaturdurchschnitt in diesem Winter um 3,2 Grad über dem Wert der Referenzperiode 1981 bis 2010. Auf die Bundesländer gesehen, fällt die Situation unterschiedlicher aus. So war der diesjährige Winter in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin mit einem Temperaturdurchschnitt von jeweils 4,8 Grad Celsius der wärmste seit Messbeginn. Thüringen und Sachsen gehörten mit einem Temperaturdurchschnitt von 3,8 Grad Celsius und 3,9 Grad Celsius in den vergangenen drei Monaten zu den kühleren Regionen in Deutschland.