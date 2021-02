Wintereinbruch Leipzigs Nebenstraßen werden nicht geräumt

Bei der derzeitigen Wetterlage schafft das der Winterdienst nicht. Die Anwohner und Anwohnerinnen an Nebenstraßen seien dadurch im Nachteil, sagt Norman Volger von der Grünen-Fraktion. Volger räumt jedoch ein, dass die Kosten, um die ganze Stadt in einem seltenen Fall wie jetzt von Eis und Schnee zu befreien, immens hoch wären. Kosten und Nutzen seien hier schwierig auszubalancieren.

Menschen, die an zugeschneiten Straßen wohnen, könnten derzeit nur abwarten, bis es taut. "Aber andererseits sind sie ja auch bevorteilt, weil sie in einer ruhigeren Straße wohnen, mit weniger Verkehr, mit weniger Dreck". Außerdem seien die Straßenausbaubeiträge viel geringer als an großen Straßen. Es sei eben ein Geben und Nehmen, so Volger – je nachdem, in welcher Jahreszeit man sich befinde.