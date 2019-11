Der Ärztemangel sei nach wie vor ein Problem. Bodendieck sagt: "Das habe ich bereits bei der Einführung der MVZ prognostiziert, wo gesagt wurde, die MVZ versorgen ländliche Regionen. Das ist nicht so und das wird auch so nicht eintreten." Es sei schwer, die jungen Kollegen, die lieber in den Großstädten arbeiten, in die ländlichen Regionen zu bringen, ergänzt Bodendieck.