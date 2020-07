Anschauen – das ist das Schlüsselwort. Viel mehr kann die Virtuelle Realität bislang nicht bieten. Zwar kann man sich mittels VR Brille optisch in ein elektrisches Rennauto setzen, aber das Gaspedal kann nicht getreten, die Bequemlichkeit der Sitze nicht gefühlt und der Fahrtwind bei der Beschleunigung nicht gespürt werden. Wie die virtuelle Realität erweitert werden kann, "ist noch in der Forschung", sagt Franziska Klimant von der Technischen Universität (TU) Chemnitz. Sie leitet die Abteilung für Prozessinformatik und Virtuelle Produktentwicklung.

Auch deshalb werde VR auf Messen von den Unternehmen bislang nur als "unterstützendes Element" eingesetzt, sagt Franziska Klimant. Dies erfolge auch in wenigen Fällen mittels einer VR-Brille. Das Problem: Der potenzielle Kunde ist dabei allein im virtuellen Raum. "Das ist für ein Verkaufsgespräch ungünstig", so die Expertin. Daher würden auf Messen anstatt ein Head-Mounted Display (VR-Brille) eher Projektive Systeme eingesetzt. Dabei kann etwa der Innenraum eines Autos an die Wände projiziert werden – der Fachmann kann dem Messebesucher so die Technik erklären.