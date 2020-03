Leipziger Buchmesse Wer kommt nach der Absage für Umsatzausfälle auf?

Vielleicht kann die Veranstaltung ja doch noch stattfinden, wenn auch in abgespeckter Form – das hofft jedenfalls Thorsten Reitler, Pressesprecher der Moritzbastei. Was definitiv abgesagt worden sei, sei der Ausstellerabend der Leipziger Buchmesse: "Da reden wir über einen Abend mit etwa 1.000 Personen, das ist ein Umsatzausfall. Im März 2019 machte das, was wir an diesem einen Tag erwirtschaftet haben, zum Beispiel rund 20 Prozent des Monatsumsatzes aus. Das ist natürlich eine Hausnummer."