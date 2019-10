Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die drei Ökonomen Esther Duflo, Abhijit Banerjee und Michael Kremer. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt.

Demnach werden die drei Wissenschaftler für ihren "experimentellen Ansatz" zur Senkung der Armut ausgezeichnet. Den Preisträgern sei es gelungen, komplexe Sachverhalte auf überschaubare Fragen herunterzubrechen.

In der Begründung der Königlich-Schwedischen Akademie hieß es, die Forschung der Preisträger habe "unsere Fähigkeit zur Bekämpfung der globalen Armut erheblich verbessert". So gebe es etwa Fortschritte in der Gesundheitsversorgung in vielen Ländern sowie für mehr als fünf Millionen Schulkinder in Indien.

Duflo ist jüngste Nobelpreisträgerin im Bereich Wirtschaft

Esther Duflo wurde 1972 in Frankreich geboren und lehrt inzwischen in den USA. Sie ist mit dem indischstämmigen Preisträger Banerjee verheiratet. Duflo ist erst die zweite Frau, die den Wirtschaftsnobelpreis erhalten hat und der jüngste Preisträger in dem Bereich überhaupt. Auch Banerjee und der US-Amerikaner Kremer lehren an US-Universitäten.

Kein klassischer Nobelpreis