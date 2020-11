Derzeit werden die Antigen-Schnelltests bei dem Verdacht auf eine Corona-Infektion und bei Kontaktpersonen eingesetzt. Ist er positiv, muss aber zusätzlich ein PCR-Test gemacht werden. Schnelltests sind also derzeit nur als Ergänzung vorgesehen.

Mit Schnelltests das Virus "aushungern"?

Doch der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Klaus Heckemann, sieht trotzdem großes Potenzial in ihnen. Er plädiert im Gespräch mit MDR AKTUELL für obligatorische Schnelltests für die gesamte Bevölkerung: "Wenn sie wirklich in ausreichender Menge verfügbar wären, würde ich mir ja noch eine viel stärkere Ausweitung wünschen – bis zu mehr oder weniger verpflichtenden Tests für die gesamte Bevölkerung, wie man es ja zum Beispiel in der Slowakei gemacht hat."

Wenn idealerweise die Gesamtbevölkerung an so einem Massen-Schnelltest teilnehmen würde, so Heckemann weiter, könnten zunächst alle Positiven herausgenommen werden. Nach 14 Tagen müsse das dann mit allen wiederholt werden.