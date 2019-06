In Woche 3 des täglichen Kalorienzählens und der sportlichen Bewegung zeigen sich bei Romy, Jana und Astrid erste Erfolge. Immer in Bewegung bleiben – nur so kann die Abnahme gelingen. Gerade für Übergewichtige ist Nordic Walking ein idealer Einstieg in ein Laufprogramm. Ausdauer und Kondition können so bei niedrigem Tempo gelenkschonend trainiert werden.