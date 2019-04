Unterwegs an der ehemaligen innerdeutschen Grenze in Thüringen ist Reporterin Johanna Hoffmeier auf der Suche nach Geschichten. Dort, wo über Jahrzehnte Familien, Freunde und ganze Dörfer entzweit wurden, ist ein Rückzugsort für bedrohte Arten entstanden. Heute ist das "Grüne Band" der größte Biotop-Verbund Deutschlands und könnte sogar darüber hinaus der größte in Europa werden.