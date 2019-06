Das klassische Böttcherhandwerk in Dresden gibt es seit 1889 und befindet sich mittlerweile in der siebenten Generation. Rainer Götze und Jost Arnhold gehören in Sachsen zu den letzten ihrer Zunft. An den Arbeitsschritten von damals hat sich bis heute nichts geändert. Bei der Herstellung von Fässern für Wein- und Spirituosenherstellung, Holzbadewannen und Holzpflanzkübel werden traditionelle Handwerksarbeit und moderne Verarbeitungstechnologie verknüpft. Nach wie vor werden die Dauben mit Muskelkraft zusammengezogen und in die Eisenringe geschlagen. Erst am Ende erledigt eine Maschine den letzten Druck.

Mühlenbauer Gottfried Schumann mit Geselle Tom. Bildrechte: MDR/Annett Reeder

Während bis Anfang der 60er-Jahre noch in vielen Orten das Mehl in Mühlen gemahlen wurde, kam mit der DDR-Planwirtschaft das große Mühlensterben. Gottfried Schumann ist wohl der letzte Mühlenbauer in Sachsen. Sein Betrieb wurde 1878 von Urgroßvater Ernst August gegründet und besteht heute in vierter Generation. Die Firma ist auf die Restaurierung und den Nachbau historischer Mühlen und Wasserräder spezialisiert.



Schumanns Vater konnte seinen Beruf noch in einer Dresdner Mühlenbauerschule erlernen. Das Handwerk ist inzwischen so selten, dass es dafür keine Ausbildung mehr gibt. Der Betrieb musste später auf Metallbau umstellen. Mühlen wurden nur noch nebenbei rekonstruiert. Heute ist der Betrieb der Schumanns wieder rentabel. Dank staatlicher Förderung konnte das Unternehmen viele technische Denkmäler, wie den Dorfchemnitzer Eisenhammer liebevoll restaurieren. Bei der jährlichen Wartung legt der Meister immer noch selbst Hand an.