"Im Sommer waren 1000 Kinder hier im Ort", erinnert sich Rosel Müller aus Güntersberge. Das ist lange her, als es oberhalb der Stadt noch ein Pionier-Ferienlager gab. Mittlerweile müssen die wenigen einheimischen Kinder mit dem Bus zur Schule, das alte Schulhaus ist ein Museum. Aber es gibt in Güntersberge auch Familien wie die von Sandra Beuck, die gerade zurückgezogen sind in den Harz. Und es gibt René Maksimcev, der vor einem Jahr das Harzhotel im Ort gekauft hat. Er ist sich sicher: der Tourismus im Selketal hat eine Zukunft!