Dass es in Neudorf im Erzgebirge noch eine Gaststätte gibt, ist Peter Jahn zu verdanken. Der 33-Jährige entschied sich in die Fußstafen der Eltern zu treten und bewahrte buchstäblich in letzter Minute das Wirtshaus vor der Schließung. Heute führt er zusammen mit seiner Mutter die "Gaststub zur Bimmelbah", in dem es vor allem traditionelle erzgebirgische Küche gibt - und Suppen!