Ein Schwerpunkt der Serie sind auch die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wintersport-Verein. In den vergangenen Jahren sind schneereiche Winter mehr und mehr zur Ausnahme geworden. Und in dieser Saison ist es so schlimm wie noch nie. Es gab nur vereinzelte Tage, an denen auf Schnee gesprungen werden konnte. Fast alle Wettkampf-Springen mussten wegen Schneemangels abgesagt werden. Der Thüringer Schülercup, mit dem die Wochenserie endet, wurde notgedrungen nach Ruhla verlegt, wo auf Matten gesprungen wird. Eine Lösung, an die man sich in Zukunft wohl gewöhnen muss.