Für Pflegebedürftige ist es bei ihrer Wahl des Pflegeheimes ganz wichtig, zu wissen, wie es um den Zustand und die Qualität der 13.000 Heime in Deutschland bestellt ist. Seit dem 1. November 2019 gibt es nach jahrelanger Vorbereitung durch den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) den neuen Pflege-TÜV. So soll es möglich sein, den Stand der Pflegequalität zwischen Pflegeheimen direkt zu vergleichen.

Laut einer kürzlich erschienenen Studie des "Pflegeheim-Atlas & Bedarfsprognose Deutschland" befinden sich unter den Top 10 der größten Altenpflegeeinrichtungen, gleich drei in Sachsen. Das Größte mit immerhin 460 vollstationären Pflegeplätzen, 14 Kurzzeit- und 25 Tagespflegeplätze steht in Pirna. Es ist das Haus "Sächsische Schweiz".

Insgesamt fünf Hausmeister betreuen das riesige Objekt an der Einsteinstraße, prüfen Brandschutztüren oder Notrufknöpfe. Auch um kleinere Reparaturen wird sich liebevoll gekümmert. So ist es selbstverständlich, dass der Hausmeister auch kommt, wenn der Fernseher neu programmiert werden muss. Alle sind bemüht, dass es den Bewohnern an nichts fehlt. Täglich gibt es Beschäftigungsangebote wie Heimzeitung oder Chorproben. Vielfältige Therapieformen für Körper und Geist sollen die Lebensqualität der älteren Menschen verbessern. Ein Friseur kommt ins Haus und im kleinen hausinternen Kiosk gibt es eine Auswahl alltäglicher Dinge, die das Leben schöner machen.



Besondere Highlights kann man im Veranstaltungskalender einsehen. Angefangen bei einem Panflötenkonzert, über eine Modenschau gibt es natürlich auch einen eigenen Weihnachtsmarkt im Dezember. Glückliche Bewohner und zufriedene Mitarbeiter sorgen im XXL-Haus für eine besondere Atmosphäre.