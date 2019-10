In Deutschland ist das Wohlbefinden der Menschen einer Studie relativ zufolge hoch. Weltweit landete die Bundesrepublik bei den analysierten Ländern auf Rang zwölf - untersucht wurden in der Studie des Unternehmens Boston Consulting Group (BCG) insgesamt 143 Nationen. Auf dem ersten Platz landete Norwegen mit 87,7 von 100 möglichen Punkten. Danach folgen die Schweiz, Island und die skandinavischen Länder. Deutschland erhielt insgesamt 81,5 Punkte.

Deutschland erzielte besonders hohe Werte bei wirtschaftlicher Stabilität, Gesundheit und Gleichberechtigung. Die Bundesrepublik habe sich bei Einkommen und Beschäftigung gut entwickelt, heißt es in der Analyse. Während die Wirtschaftskraft in den vergangenen Jahren gestiegen sei, sei die Arbeitslosigkeit bis nah an die Vollbeschäftigung gesunken. BCG-Deutschlandchef Matthias Tauber sagte: "Dem Land ist es gut gelungen, die Wirtschaftsleistung in Wohlergehen der Bevölkerung umzuwandeln."