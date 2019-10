Ihre Kritik stützt die Organisation auf einen Prüfbericht der zuständigen Task Force Lebensmittelsicherheit des Regierungspräsidiums Darmstadt. Im Bericht geht es um eine Betriebskontrolle bei Wilke am 2. Oktober im nordhessischen Twistetal-Berndorf – einen Tag, nachdem der Betrieb auf Weisung des zuständigen Kreises dicht gemacht wurde. In der Wilke-Wurst waren wiederholt Listerien-Keime gefunden worden. Diese können bei einem geschwächten Immunsystem lebensgefährlich sein. Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind drei Todesfälle und insgesamt mindestens 37 Erkrankungsfälle aus den Jahren 2014, 2016, 2017, 2018 und 2019 demselben Listeriose-Ausbruch zuzuordnen.

An anderer Stelle ist im Bericht von einem Kühlraum mit Mäusekot die Rede, in dem Naturdärme zum Verzehr auch offen gelagert worden seien. In einem Aufzug, in dem auch Wurst und Fleisch offen transportiert worden seien, habe "Verwesungsgeruch" gehangen. Ein Foto zeigt zudem Schimmel an der Decke eines Gewürzlagers.