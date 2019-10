Darin ist die Rede von 37 gemeldeten Listeriose-Erkrankungen seit 2014. Drei Patienten - in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt - starben demnach direkt oder indirekt an der Infektion. Nicht aufgeführt sind die beiden Fälle aus Südhessen.

Laut Foodwatch hat das Bundesinstitut für Risikobewertung aber festgestellt, dass die Keime in allen Fällen den in einem Betrieb in Hessen gefundenen Keimen ähneln. Der Name des Betriebes werde allerdings nicht genannt.