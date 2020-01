Das Onlinebewertungsportal Yelp darf seine in Sternen ausgedrückte Gesamtbewertung von Unternehmen mit Hilfe eines Algorithmus erstellen. Damit fließen nur ausgewählte Rezensionen in die Note ein und nicht alle. Das entschied der Bundesgerichtshof.

Geklagt hatte die frühere Bodybuilding-Weltmeisterin Renate Holland. Sie betreibt im Raum München mehrere Fitnessstudios und sah ihre Yelp-Bewertungen als unfair an. Als Gesamtbewertung hatte sie nur zwei bzw. drei Sterne erhalten. Grundlage dafür waren nur wenige Einzelbewertungen, die von Yelp als "empfohlen" eingestuft wurden. Die meisten Bewertungen, die positiv gewesen seien, seien bei der Gesamtnote nicht mit berücksichtigt, sondern von einem Algorithmus aussortiert worden, kritisierte die Klägerin. Das ist nach ihrer Ansicht geschäftsschädigend und rechtswidrig.

Yelp sah das Bewertungsverfahren als legitim an. Es gehe darum, gefälschte Bewertungen herauszufiltern. Rezensionen, die bestimmte Kriterien nicht erfüllten, würden deswegen mit Hilfe eines Algorithmus aussortiert werden, erklärte der Rechtsanwalt der Portals.



Alle Bewertungen – auch die, die nicht in die Gesamtnote einbezogen werden – können aber eingesehen werden. Wie der Algorithmus der Seite genau funktioniert, will Yelp nicht preisgeben – damit auf dieser Grundlage nicht manipulierte Bewertungen geschrieben werden könnten, die nicht erkannt würden.