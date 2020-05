Corona-Falschmeldungen Youtube löscht Tausende Fake News

Youtube also fährt mehrgleisig, um seine monatlich rund zwei Millionen User vor problematischen Inhalten und vor Corona schützen: Die Plattform bündelt nützliche Informationen und platziert sie prominent, priorisiert Behördeninformationen, blendet Informationstafeln der Behörden ein und löscht zugleich schädliche Inhalte.

"Da sich die Berichterstattung in den Medien momentan überschlägt, ist es ist für die Bevölkerung wichtiger denn je, auf vertrauenswürdige Inhalte zugreifen zu können und wir werden unseren Nutzern auf Youtube auch weiterhin akkurate Informationen liefern" schreibt Youtube-Chefin Susan Wojcicki in ihrem "Coronavirus-Update: Support und Ressourcen für unsere Creator" am 11. März.