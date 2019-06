Youtube will weltweit verschärft gegen Videos mit rassistischen und diskriminierenden Inhalten vorgehen. Wie das US-Unternehmen mitteilte, sind nun Videos auf der Plattform verboten, die diskriminierende Botschaften über Menschen bestimmter Herkunft, Religionen oder sexueller Orientierung verbreiten.

Dazu gehörten auch Clips, die die Nazi-Ideologie verherrlichen oder "gut dokumentierte gewalttätige Ereignisse" wie den Holocaust leugnen würden. Solche Videos würden gelöscht. Als Beispiel nannte Youtube auch einen Amoklauf mit 26 Toten an einer Grundschule im US-Bundesstaat Connecticut im Jahr 2012. Ein Verschwörungstheoretiker aus den USA behauptet in einem Video, das Blutbad sei von Schauspielern vorgetäuscht worden, um eine Verschärfung der US-Waffengesetze zu erreichen.

Der Google-Tochter zufolge soll auch die Verbreitung von Videos eingeschränkt werden, deren Inhalte an der Grenze zur Regelverletzung kratzen. In den USA laufe seit Januar ein entsprechendes Pilotprojekt. Dort werden etwa Videos über angebliche Wunderheilungen von ernsthaften Krankheiten nur noch eingeschränkt vorgeschlagen. Bis Ende des Jahres sollte das System auch in anderen Ländern eingeführt werden.