Die Zahl der Eheschließungen in Mitteldeutschland ist in den letzten zwanzig Jahren gestiegen. Das belegen Daten der Statistischen Landesämter, die das MDR-Magazin "Umschau" ausgewertet hat. Sachsen-Anhalt verzeichnet von 1999 bis 2018 ein Plus von sieben Prozent. In Thüringen beträgt der Anstieg zwölf Prozent und in Sachsen sind es zwanzig Prozent mehr Eheschließungen im selben Zeitraum.

Anstieg seit 1991

Immer häufiger entschließen sich Paare zu heiraten. Bildrechte: imago images / Peter Widmann In den beiden Jahren unmittelbar nach dem Mauerfall gab es von 1990 zu 1991 einen regelrechten Einbruch von rund fünfzig Prozent in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Seit 1991 steigen die Zahlen mit leichten Schwankungen aber wieder an. "Die Geburtenrate ist wieder höher geworden und es gibt auch die Tendenz, dass wieder jung geheiratet wird", sagte die Leipziger Hochzeitsplanerin Ines Wirth der "Umschau". Sie glaubt, dass der konstante Anstieg der Eheschließungen einen Wertewandel in der Gesellschaft widerspiegelt: "Man legt weniger Wert auf Karriere, die Familie wird stattdessen wieder wichtiger."

Zwenkau, Wernigerode und Meiningen besonders gefragt

Die Rolle der Zahlen