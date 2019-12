In Deutschland ist die Zahl der Menschen gesunken, die sparen. Das geht aus einer Umfrage für den Bundesverband deutscher Banken hervor. Danach legten 46 Prozent der Erwachsenen Geld zurück. Im Jahr 2018 seien es noch 49 Prozent gewesen.

Der Umfrage zufolge haben klassische Anlageformen wie Sparbücher oder Sparkonten weiter an Bedeutung verloren. 37 Prozent der Befragten gaben an, ihr Geld so anzulegen. 2018 waren es noch 39 Prozent.