Neben dem Anstieg der künstlichen Befruchtung seit den 1970er-Jahren in entwickelten Ländern hänge das häufigere Auftreten von Zwillings-Schwangerschaften auch mit dem durchschnittlich steigenden Alter der Mütter zusammen, heißt es in der Studie. Bei älteren Müttern sind Zwillingsschwangerschaften wahrscheinlicher. Ältere Frauen gebären häufiger Zwillinge, weil bei ihnen pro Zyklus mehr Eizellen heranreifen als bei jüngeren. Das liegt daran, dass ältere Frauen mehr Follikel-stimulierendes Hormon (FSH) produzieren, das die Reifung der Eizelle auslöst.

Die Forscher werteten Daten aus 135 Ländern aus den Jahren 2010 bis 2015 aus. Am höchsten sind demnach die Zwillingsraten in Afrika. Dort kommen rund 1,3 Millionen der jährlich insgesamt 3,2 Millionen Zwillinge zur Welt, obwohl in Afrika nur rund 17 Prozent der Weltbevölkerung leben.