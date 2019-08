In der WHO-Afrikaregion stieg die Zahl der gemeldeten Fälle laut WHO in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 900 Prozent, in der Westpazifikregion um 230 Prozent. In der Europa-Region stieg sie um 120 Prozent. In Deutschland hingegen wurden nach rund 930 Masernfällen 2017 etwa 540 Fälle 2018 gemeldet. In diesem Jahr wurden beim RKI rund 500 Fälle registriert.